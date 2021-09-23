"Месси никогда с таким не сталкивался". Одноклубник Малиновского поучаствовал в ироничной акции

30-летний опорный хавбек "Аталанты" Мартен Де Рон поделился в своих социальных сетях забавным видео. Ролик начинается с его слов:

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"Мы в фан-шопе "Аталанты" в Бергамо. Первые трое людей, которые придут сюда сейчас, чтобы купить футболку с фамилией Де Рона, получат ее с моим автографом. Также я заплачу за эти джерси. Надеюсь, фанаты придут совсем скоро".

Сначала голландец просто ждал посетителей, затем начал нервно поглядывать на часы, рассматривать товары в магазине, собирать пазлы и даже раскладывать пасьянс, после чего работник сообщил футболисту о конце рабочего дня. В общем, Оскар хавбеку!

"Бьюсь об заклад, Месси никогда не сталкивался с подобным".