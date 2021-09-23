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"Месси никогда с таким не сталкивался". Одноклубник Малиновского поучаствовал в ироничной акции
Где-то его даже жаль
Getty Images / Global Images Ukraine
30-летний опорный хавбек "Аталанты" Мартен Де Рон поделился в своих социальных сетях забавным видео. Ролик начинается с его слов:
"Мы в фан-шопе "Аталанты" в Бергамо. Первые трое людей, которые придут сюда сейчас, чтобы купить футболку с фамилией Де Рона, получат ее с моим автографом. Также я заплачу за эти джерси. Надеюсь, фанаты придут совсем скоро".
Сначала голландец просто ждал посетителей, затем начал нервно поглядывать на часы, рассматривать товары в магазине, собирать пазлы и даже раскладывать пасьянс, после чего работник сообщил футболисту о конце рабочего дня. В общем, Оскар хавбеку!
"Бьюсь об заклад, Месси никогда не сталкивался с подобным".
I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h— Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021
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