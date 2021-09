"Месси никогда с таким не сталкивался". Одноклубник Малиновского поучаствовал в ироничной акции

30-летний опорный хавбек "Аталанты" Мартен Де Рон поделился в своих социальных сетях забавным видео. Ролик начинается с его слов:

Сначала голландец просто ждал посетителей, затем начал нервно поглядывать на часы, рассматривать товары в магазине, собирать пазлы и даже раскладывать пасьянс, после чего работник сообщил футболисту о конце рабочего дня. В общем, Оскар хавбеку!

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h