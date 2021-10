Экс-голкипер МЮ и сборной Аргентины стал игроком Венеции

Бывший голкипер "АЗ", "Сампдории", "Монако" и "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро продолжит профессиональную карьеру в итальянской "Венеции". 34-летний вратарь покинул команду Сульшера этим летом по истечении срока трудового договора.

Он подписал контракт с "Венецией" до конца текущего сезона. Итальянцы с гордостью напоминают, что Серхио – рекордсмен среди вратарей "альбиселесте" по количеству сыгранных матчей (96). Однако в сборную Ромеро не вызывается уже 3 года.

За шесть лет в стане "красных дьяволов" Серхио Ромеро провел 61 поединок (39 на ноль) – он был резервным голкипером, подстраховкой для Давида Де Хеа, поэтому в чемпионате Англии вышел на поле всего 7 раз.

Argentine goalkeeper Sergio Romero arrives on a free transfer.



Romero, 34, is Argentina’s all-time most-capped goalkeeper and spent the last six seasons at Manchester United.https://t.co/67EmqBIcKb#ArancioNeroVerde ????⚫️???? pic.twitter.com/YySZCq0sYz