Неоднозначная, но знаковая личность для Апеннин. Экс-тренер сборной Италии завершил карьеру наставника

73-летник специалист Джан Пьеро Вентура больше не будет тренировать. Бывший наставник сборной Италии объявил о завершении карьеры.

Вентура не достиг успехов как футболист. Он возглавлял множество итальянских клубов: "Специю", "Венецию", "Лечче", "Кальяри", "Сампдорию", "Удинезе", "Наполи", "Бари", "Торино", "Кьево", "Салернитану" и другие.

Безусловно, наивысшая точка его карьеры – это работа в стане "Скуадры Адзурры". 7 июня 2016 года стало известно, что Вентура возглавит сборную после чемпионата Европы 2016. В отборочном турнире к ЧМ-2018 Италия попала в одну группу с Испанией, Албанией, Израилем, Македонией и Лихтенштейном (группа G). Заняли 2-е место, набрав 23 очка. В стыковых матчах итальянцы уступили сборной Швеции (поражение 0:1 в гостях в первом матче; ничья 0:0 дома в ответной встрече).

Для итальянской сборной этот результат является провальным – команда не вышла на чемпионат мира впервые с 1958 года. 15 ноября 2017 года Вентура был уволен, но только 13 мая 2018 года он расторг контракт с Федерацией футбола Италии. Джан Пьеро отказался уйти в отставку, поэтому был уволен, но продолжал получать зарплату.