  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Неоднозначная, но знаковая личность для Апеннин. Экс-тренер сборной Италии завершил карьеру наставника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неоднозначная, но знаковая личность для Апеннин. Экс-тренер сборной Италии завершил карьеру наставника

Италия
(1 голосов)

Джан Пьеро, но не Гасперини

Неоднозначная, но знаковая личность для Апеннин. Экс-тренер сборной Италии завершил карьеру наставника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

73-летник специалист Джан Пьеро Вентура больше не будет тренировать. Бывший наставник сборной Италии объявил о завершении карьеры.

Вентура не достиг успехов как футболист. Он возглавлял множество итальянских клубов: "Специю", "Венецию", "Лечче", "Кальяри", "Сампдорию", "Удинезе", "Наполи", "Бари", "Торино", "Кьево", "Салернитану" и другие.

Безусловно, наивысшая точка его карьеры – это работа в стане "Скуадры Адзурры". 7 июня 2016 года стало известно, что Вентура возглавит сборную после чемпионата Европы 2016. В отборочном турнире к ЧМ-2018 Италия попала в одну группу с Испанией, Албанией, Израилем, Македонией и Лихтенштейном (группа G). Заняли 2-е место, набрав 23 очка. В стыковых матчах итальянцы уступили сборной Швеции (поражение 0:1 в гостях в первом матче; ничья 0:0 дома в ответной встрече).

Для итальянской сборной этот результат является провальным – команда не вышла на чемпионат мира впервые с 1958 года. 15 ноября 2017 года Вентура был уволен, но только 13 мая 2018 года он расторг контракт с Федерацией футбола Италии. Джан Пьеро отказался уйти в отставку, поэтому был уволен, но продолжал получать зарплату.

Читайте такжеОда радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джампьеро Вентура Джан Пьеро Вентура
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo45
12.11.2021 в 15:23
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...