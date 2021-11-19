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Малиновский против Коваленко. Аталанта – Специя. АУДИО трансляция матча 13-го тура Серии А

Италия
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Малиновский против Коваленко. Аталанта – Специя. АУДИО трансляция матча 13-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Специей".

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Команда Малиновского против команды Коваленко! Гасперини подходит к возобновлению первенства с травмами ключевых исполнителей – недоступны Госенс, Толои и Хатебур. Та же проблема и у Мотты, поэтому наблюдать за ходами специалистов будет только интереснее. Пройдет ли поединок с украинским следом? Ждем ассистов или голов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 ноября – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Чемпионат Италии Трансляция Аудио онлайн стрим Специя
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