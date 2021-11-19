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Малиновский против Коваленко. Аталанта – Специя. АУДИО трансляция матча 13-го тура Серии А
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Специей".
Команда Малиновского против команды Коваленко! Гасперини подходит к возобновлению первенства с травмами ключевых исполнителей – недоступны Госенс, Толои и Хатебур. Та же проблема и у Мотты, поэтому наблюдать за ходами специалистов будет только интереснее. Пройдет ли поединок с украинским следом? Ждем ассистов или голов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 ноября – в 15:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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