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Сарри: Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный гол от Дженоа
Троллинг самого высокого уровня?
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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал
“У нас был хороший матч, мы контролировали игру от начала до конца, ни в чем не уступали оппонентам. Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный гол. Но это хороший матч, думаю, что “Лацио” давно не выигрывал без Иммобиле.
Мне наши футболисты иногда кажутся слишком спокойными. Я не вижу никакой нервозности, иногда мы играем совершенно выключенными и разряженными на эмоциональном уровне”, - сказал Сарри.
Отметим, что Лацио на 81 минуте вел со счетом 3:0, правда все-таки пропустил один гол на 86. Несмотря на это, подопечные Сарри одержали победу и поднялись на восьмое место чемпионата Италии.
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