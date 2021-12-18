Сарри: Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный гол от Дженоа

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал победу своих подопечных в поединке 18-го тура Серии А против "Дженоа" :

“У нас был хороший матч, мы контролировали игру от начала до конца, ни в чем не уступали оппонентам. Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный гол. Но это хороший матч, думаю, что “Лацио” давно не выигрывал без Иммобиле.

Мне наши футболисты иногда кажутся слишком спокойными. Я не вижу никакой нервозности, иногда мы играем совершенно выключенными и разряженными на эмоциональном уровне”, - сказал Сарри.