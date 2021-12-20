Пиоли: Милан совершенно не заслуживал поражения от Наполи

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Наполи" (0:1) в рамках 18-го тура Серии А.

"Думаю, мы доказали, что не устали. Конечно, нам не хватало качества, но в плане агрессивности, физики и целеустремленности это был один из наших лучших матчей в сезоне.

Мы то и дело выигрывали единоборства, интенсивность и стремление команды к победе мне понравились. Да, иногда мы ошибались с передачами и легко теряли мяч, но проблем с физикой я не увидел.

Мы начинали обороняться всей командой уже на половине "Наполи", играли с огромным усердием и совершенно не заслуживали поражения. Жаль, что пропустили быстрый гол, в том эпизоде мы действовали неправильно позиционно, но в остальном сыграли очень хорошо.

Отмененный гол Кессье? Я знаю, скажут, что все было по правилам, но как игрок, лежащий на поле, может помешать сопернику? Никаких помех Жезусу он не создавал, ноги Жиру были расставлены, и он просто пытался встать с газона", - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.