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Пиоли: Милан совершенно не заслуживал поражения от Наполи
"Россонери" минимально уступили на своем поле
Фото: acmilan.com
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Наполи" (0:1) в рамках 18-го тура Серии А.
"Думаю, мы доказали, что не устали. Конечно, нам не хватало качества, но в плане агрессивности, физики и целеустремленности это был один из наших лучших матчей в сезоне.
Мы то и дело выигрывали единоборства, интенсивность и стремление команды к победе мне понравились. Да, иногда мы ошибались с передачами и легко теряли мяч, но проблем с физикой я не увидел.
Мы начинали обороняться всей командой уже на половине "Наполи", играли с огромным усердием и совершенно не заслуживали поражения. Жаль, что пропустили быстрый гол, в том эпизоде мы действовали неправильно позиционно, но в остальном сыграли очень хорошо.
Отмененный гол Кессье? Я знаю, скажут, что все было по правилам, но как игрок, лежащий на поле, может помешать сопернику? Никаких помех Жезусу он не создавал, ноги Жиру были расставлены, и он просто пытался встать с газона", - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.
После этого матча "Наполи" и "Милан" имеют по 39 очков и занимают второе и третье места в чемпионате Италии соответственно.
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