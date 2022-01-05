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Матч с Юве под угрозой срыва? В Наполи вспышка коронавируса
Даже тренер заболел
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Наполи" объявила о заражении COVID-19 у Лучано Спаллетти. Также инфекцию подхватили защитники "адзурри" Мариу Руй и Кевин Малькюи, плюс один из членов персонала и работник склада – они тоже сдали положительные тесты на коронавирус.
Спаллетти и Малькюи болеют бессимптомно и находятся на самоизоляции. При этом нападающий неаполитанцев Андреа Петанья сдал отрицательный тест.
Напомним, ранее инфекцию выявили у Осимхена, Руиса, Элмаза и Лосано. Чиновники вполне могут запретить "Наполи" поехать на выездной матч чемпионата Италии против "Ювентуса", который пройдет завтра, 6 января. К тому же, и в стане "бьянконери" обнаружено три случая заболевания.
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