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"Честный и зрелищный футбол". Пресс-служба Наполи поздравила Интер и Аталанту
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Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба итальянского "Наполи" отреагировала на итог поединка 22-го тура Серии А между "Аталантой" и миланским "Интером" (0:0). В Твиттере СМИ "адзурри" написали следующее:
"Наполи" поздравляет "Аталанту" и "Интер". Команды сыграли прекрасный матч и продемонстрировали честный зрелищный футбол".
Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 16, 2022
Сегодня, 17 января, "Наполи" встретится с "Болоньей" на выезде, матч 22-го тура чемпионата Италии начнется в 19:30 по киевскому времени. На данный момент подопечные Спаллетти – третьи, они опережают "Аталанту" на 1 очко и отстают от лидера "Интера" на 7 баллов. Второй в таблице – "Милан" (48 очков).
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