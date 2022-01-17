"Честный и зрелищный футбол". Пресс-служба Наполи поздравила Интер и Аталанту

Пресс-служба итальянского "Наполи" отреагировала на итог поединка 22-го тура Серии А между "Аталантой" и миланским "Интером" (0:0). В Твиттере СМИ "адзурри" написали следующее:

"Наполи" поздравляет "Аталанту" и "Интер". Команды сыграли прекрасный матч и продемонстрировали честный зрелищный футбол".

Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 16, 2022

Сегодня, 17 января, "Наполи" встретится с "Болоньей" на выезде, матч 22-го тура чемпионата Италии начнется в 19:30 по киевскому времени. На данный момент подопечные Спаллетти – третьи, они опережают "Аталанту" на 1 очко и отстают от лидера "Интера" на 7 баллов. Второй в таблице – "Милан" (48 очков).