  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вслед за сыном. Скончался экс-президент Палермо Маурицио Дзампарини
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вслед за сыном. Скончался экс-президент Палермо Маурицио Дзампарини

Италия
(1 голосов)

Грустные новости из Италии

Вслед за сыном. Скончался экс-президент Палермо Маурицио Дзампарини

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини скончался на 81-м году жизни. Как сообщают итальянские журналисты, в конце 2021-го он попал в больницу из-за перитонита. Он был выписан, однако вскоре вернулся к медикам для повторной госпитализации.

Отмечается, что в последние месяцы Маурицио Дзампарини был сильно потрясен и подавлен из-за смерти сына Армандо, найденного мертвым в своем доме в Лондоне.

Читайте такжеДзампарини: В Ювентусе уже есть Роналду – Дибале нужно стать номером один в другом клубе

До покупки "Палермо" Дзампарини владел "Венецией", которую он спас от банкротства и вывел в Высший итальянский дивизион. "Орлы" вместе с Маурицио также оформили промоушн в Серию А, регулярно выступали в Кубке УЕФА. В эпоху Дзампарини болельщики "Палермо" имели возможность наблюдать в составе своей команды за Кавани, Пасторе, Дибалой и некоторыми другими классными игроками.

В 2019-м "Палермо" был объявлен банкротом – на данный момент команда выступает в Серии C.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурицио Дзампарини "Палермо"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
palermo.repubblica.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2022 в 10:57
Ахметов выкупит Палермо и сделает фармом вместо Мариуполя
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...