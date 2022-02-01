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Вслед за сыном. Скончался экс-президент Палермо Маурицио Дзампарини
Грустные новости из Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини скончался на 81-м году жизни. Как сообщают итальянские журналисты, в конце 2021-го он попал в больницу из-за перитонита. Он был выписан, однако вскоре вернулся к медикам для повторной госпитализации.
Отмечается, что в последние месяцы Маурицио Дзампарини был сильно потрясен и подавлен из-за смерти сына Армандо, найденного мертвым в своем доме в Лондоне.
До покупки "Палермо" Дзампарини владел "Венецией", которую он спас от банкротства и вывел в Высший итальянский дивизион. "Орлы" вместе с Маурицио также оформили промоушн в Серию А, регулярно выступали в Кубке УЕФА. В эпоху Дзампарини болельщики "Палермо" имели возможность наблюдать в составе своей команды за Кавани, Пасторе, Дибалой и некоторыми другими классными игроками.
В 2019-м "Палермо" был объявлен банкротом – на данный момент команда выступает в Серии C.
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