Вслед за сыном. Скончался экс-президент Палермо Маурицио Дзампарини

Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини скончался на 81-м году жизни. Как сообщают итальянские журналисты, в конце 2021-го он попал в больницу из-за перитонита. Он был выписан, однако вскоре вернулся к медикам для повторной госпитализации.

Отмечается, что в последние месяцы Маурицио Дзампарини был сильно потрясен и подавлен из-за смерти сына Армандо, найденного мертвым в своем доме в Лондоне.

До покупки "Палермо" Дзампарини владел "Венецией", которую он спас от банкротства и вывел в Высший итальянский дивизион. "Орлы" вместе с Маурицио также оформили промоушн в Серию А, регулярно выступали в Кубке УЕФА. В эпоху Дзампарини болельщики "Палермо" имели возможность наблюдать в составе своей команды за Кавани, Пасторе, Дибалой и некоторыми другими классными игроками.

В 2019-м "Палермо" был объявлен банкротом – на данный момент команда выступает в Серии C.