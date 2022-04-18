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Аталанта - Верона: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

Италия
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Руслан Малиновский в старте

Аталанта - Верона: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

UA-Футбол
Новина українською

Команда Руслана Малиновского сейчас в глубоком кризисе. Крайняя победа датирована ещё 20 марта: после международной паузы "Аталанта" не выиграла ни одного поединка, попутно вылетев из Лиги Европы. Не лучшая форма сейчас и у украинского хавбека, который стал редко попадать в стартовый состав. "Верона" - десятая команда нынешнего сезона Серии А - как раз благоприятный соперник, чтобы прервать полосу неудач. Но получится ли?

Чемпионат Италии. 33-й тур
"Аталанта" 22:00 "Верона"

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В статье: Аталанта (Бергамо) Эллас Верона
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