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Задач уже практически нет. Малиновский - в старте Аталанты на матч Серии А
Коллектив Гасперини просто доигрывает сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем матче 33-го тура Серии А между собой встречаются "Аталанта" и "Верона".
Стали известны стартовые составы команд - украинец Руслан Малиновский начнет поединок с первых минут. Гасперини уже вторую игру подряд доверяет полузащитнику.
???? Scendiamo in campo così al #GewissStadium!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 18, 2022
⚡️ Here's our Starting XI for #AtalantaVerona!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/yQTuwAIzgN
У "Аталанты" уже практически нет турнирных задач. Команда серьезно отстала от топ-4, а в Лиге Европы вылетела от "РБ Лейпциг".
Отметим, что пошла слухи о возможной
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