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Задач уже практически нет. Малиновский - в старте Аталанты на матч Серии А

Италия
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Коллектив Гасперини просто доигрывает сезон

Задач уже практически нет. Малиновский - в старте Аталанты на матч Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В последнем матче 33-го тура Серии А между собой встречаются "Аталанта" и "Верона".

Стали известны стартовые составы команд - украинец Руслан Малиновский начнет поединок с первых минут. Гасперини уже вторую игру подряд доверяет полузащитнику.

У "Аталанты" уже практически нет турнирных задач. Команда серьезно отстала от топ-4, а в Лиге Европы вылетела от "РБ Лейпциг".

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Отметим, что пошла слухи о возможной продаже Малиновского.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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