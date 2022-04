Задач уже практически нет. Малиновский - в старте Аталанты на матч Серии А

В последнем матче 33-го тура Серии А между собой встречаются "Аталанта" и "Верона".

Стали известны стартовые составы команд - украинец Руслан Малиновский начнет поединок с первых минут. Гасперини уже вторую игру подряд доверяет полузащитнику.

