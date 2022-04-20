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"Мы сыграли дерби с умом". Индзаги - о выходе Интера в финал Кубка Италии

Италия
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Наставник "нерадзурри" прокомментировал победу над "Миланом"

"Мы сыграли дерби с умом". Индзаги - о выходе Интера в финал Кубка Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями после победы над "Миланом" (3:0) и выходе в финал Кубка Италии.

"Игроки прекрасно показали себя в этом матче. Мы сыграли дерби с умом, тактикой, ударами в нужное время. Мы хотели победить, чтобы пробиться в финал. Может ли эта победа дать "Интеру" импульс, необходимый для того, чтобы обойти "Милан" в борьбе за Скудетто? Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс.

Мы работали над этим с 8 июля. Мы знаем, какой путь нам пришлось пройти. В январе мы выиграли Суперкубок, а в мае нас ждёт финал Кубка Италии. Также мы хотим закончить сезон в серии А наилучшим образом. Однако нам еще предстоит пройти долгий путь. Хотим сражаться до конца на всех фронтах", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Mediaset.

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В статье: Синдзи Кагава Интер (Милан) Милан
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Источник:
Football Italia

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