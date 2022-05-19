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Милан хочет за своего португальского вингера сто миллионов - ПСЖ видит в нем преемника Мбаппе

Италия
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(1 голосов)

Готов ли Париж выложить такую сумму?

Милан хочет за своего португальского вингера сто миллионов - ПСЖ видит в нем преемника Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" не намерен задешево отпускать одного из лучших своих игроков - Рафаэля Леао.

По данным La Gazzetta Dello Sport, "россонери" не отпустит летом португальца дешевле, нежели за сто миллионов евро. Помимо этого, миланцы хотят продлить контракт с Рафаэлем.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2024-го. Активный интерес к Леао проявляет "ПСЖ". В столице Франции в нем видят возможного преемника Килиана Мбаппе.

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В текущем сезоне Леао совершил 23 результативных действия (14+9) в 43-х играх.

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В статье: Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Рафаэль Леао
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Комментарии (1)
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vvasssya (Харьков)
19.05.2022 в 21:06
Так він же португалець!
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