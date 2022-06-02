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Вспомнить былые времена. Моуриньо хочет заманить в Рому экс-подопечного из МЮ

Италия
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Вспомнить былые времена. Моуриньо хочет заманить в Рому экс-подопечного из МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Джесси Лингард может оказаться в итальянской столице.

По данным La Gazzetta dello Sport, в "Роме" его хочет видеть экс-наставник Жозе Моуриньо. Вместе они пересекались в "МЮ" и при португальце Лингард сумел выиграть последние трофеи в карьере.

Не так давно стало известно, что контракт Лингарда с "Манчестер Юнайтед" не был продлен.29-летний игрок получил статус свободного агента.

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Ранее сообщалось, что Джесси может подписать "Милан" или "Ювентус".

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В статье: Рома (Рим) Джесси Лингард
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