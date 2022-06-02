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Вспомнить былые времена. Моуриньо хочет заманить в Рому экс-подопечного из МЮ
Достаться он может бесплатно
Getty Images / Global Images Ukraine
Джесси Лингард может оказаться в итальянской столице.
По данным La Gazzetta dello Sport, в "Роме" его хочет видеть экс-наставник Жозе Моуриньо. Вместе они пересекались в "МЮ" и при португальце Лингард сумел выиграть последние трофеи в карьере.
Не так давно стало известно, что контракт Лингарда с "Манчестер Юнайтед" не был продлен.29-летний игрок получил статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что Джесси может
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