Вспомнить былые времена. Моуриньо хочет заманить в Рому экс-подопечного из МЮ

Джесси Лингард может оказаться в итальянской столице.

По данным La Gazzetta dello Sport, в "Роме" его хочет видеть экс-наставник Жозе Моуриньо. Вместе они пересекались в "МЮ" и при португальце Лингард сумел выиграть последние трофеи в карьере.

Не так давно стало известно, что контракт Лингарда с "Манчестер Юнайтед" не был продлен.29-летний игрок получил статус свободного агента.

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