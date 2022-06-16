Пока не Погба. Ювентус продлил контракт с 29-летним защитником

Туринский "Ювентус" подписал новый контракт с итальянским защитником.

Речь идет о 29-летнем Матти де Шильо. По официальным данным, сделка теперь действительна до лета 2025-го года.

Маттиа - далеко не основной исполнитель в "Юве", хотя в прошедшем сезоне сумел отыграть 29 игр, совершив четыре результативных действия (1+3). Аллегри прежде всего ценит его за универсальность.

Напомним, что главная трансферная цель "старой синьоры" - возвращение Поля Погба. Трансфер должен состояться в ближайшее время.