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Пока не Погба. Ювентус продлил контракт с 29-летним защитником
Сделка на три года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" подписал новый контракт с итальянским защитником.
Речь идет о 29-летнем Матти де Шильо. По официальным данным, сделка теперь действительна до лета 2025-го года.
✍???? @mattia_desci rinnova fino al 2025 ⚪⚫#DeSciglio2025— JuventusFC (@juventusfc) June 16, 2022
Маттиа - далеко не основной исполнитель в "Юве", хотя в прошедшем сезоне сумел отыграть 29 игр, совершив четыре результативных действия (1+3). Аллегри прежде всего ценит его за универсальность.
Напомним, что главная трансферная цель "старой синьоры" - возвращение Поля Погба. Трансфер должен состояться в ближайшее время.
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