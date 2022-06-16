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Пока не Погба. Ювентус продлил контракт с 29-летним защитником

Италия
(1 голосов)

Сделка на три года

Пока не Погба. Ювентус продлил контракт с 29-летним защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" подписал новый контракт с итальянским защитником.

Речь идет о 29-летнем Матти де Шильо. По официальным данным, сделка теперь действительна до лета 2025-го года.

Маттиа - далеко не основной исполнитель в "Юве", хотя в прошедшем сезоне сумел отыграть 29 игр, совершив четыре результативных действия (1+3). Аллегри прежде всего ценит его за универсальность.

Напомним, что главная трансферная цель "старой синьоры" - возвращение Поля Погба. Трансфер должен состояться в ближайшее время.

Читайте такжеПогба согласовал контракт с будущим клубом. Официально объявят в июле
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В статье: Ювентус (Турин) Маттиа Де Шильо
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