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Официально: Анхель ди Мария - игрок Ювентуса
Топ-сделка для Турина
Фото: FC Barcelona Noticias
Анхель ди Мария официально стал игроком "Ювентуса". Об этом передает пресс-служба "старой синьоры".
По данным СМИ, аргентинский вингер подписал с итальянским грандом однолетний контракт. Достался он "Юве" бесплатно, так как летом покинул "ПСЖ".
Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫????#WelcomeAngel— JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022
Ди Мария сделал топ-карьеру в Европе, защищая цвета сразу трех грандов - "Реала", "ПСЖ", "МЮ". Помимо этого он выступал за "Бенфику". За карьеру Анхель отличился 397-ю результативными действиями в 675-ти матчах. Успел завоевать 28 трофеев.
Отметим, что вскоре "Ювентус" также бесплатно
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