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Официально: Анхель ди Мария - игрок Ювентуса

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Официально: Анхель ди Мария - игрок Ювентуса

Фото: FC Barcelona Noticias

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Анхель ди Мария официально стал игроком "Ювентуса". Об этом передает пресс-служба "старой синьоры".

По данным СМИ, аргентинский вингер подписал с итальянским грандом однолетний контракт. Достался он "Юве" бесплатно, так как летом покинул "ПСЖ".

Ди Мария сделал топ-карьеру в Европе, защищая цвета сразу трех грандов - "Реала", "ПСЖ", "МЮ". Помимо этого он выступал за "Бенфику". За карьеру Анхель отличился 397-ю результативными действиями в 675-ти матчах. Успел завоевать 28 трофеев.

Отметим, что вскоре "Ювентус" также бесплатно подпишет Поля Погба.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
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