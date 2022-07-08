Официально: Анхель ди Мария - игрок Ювентуса

Анхель ди Мария официально стал игроком "Ювентуса". Об этом передает пресс-служба "старой синьоры".

По данным СМИ, аргентинский вингер подписал с итальянским грандом однолетний контракт. Достался он "Юве" бесплатно, так как летом покинул "ПСЖ".

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫????#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Ди Мария сделал топ-карьеру в Европе, защищая цвета сразу трех грандов - "Реала", "ПСЖ", "МЮ". Помимо этого он выступал за "Бенфику". За карьеру Анхель отличился 397-ю результативными действиями в 675-ти матчах. Успел завоевать 28 трофеев.