Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Поль Погба снова стал игроком Ювентуса
Ещё один топ-трансфер для "Старой синьоры"
Фото: juventus.com
Французский полузащитник Поль Погба снова стал игроком "Ювентуса". Эту информацию подтвердили официальные ресурсы "зебр".
Туринцы подписали игрока в качестве свободного агента. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", с которым Погба контракт не продолжил.
Напомним, что в 2012-м "Ювентус" уже бесплатно подписывал Погба, а спустя четыре года продал его в МЮ за 105 млн евро. Сейчас игрок отправляется в обратном направлении, и снова он достаётся "зебрам" бесплатно.
Ранее мы сообщали, что
????????'???? ????????????????????????????????! @paulpogba is ???? in ⚪️⚫️????#POGBACK— JuventusFC (@juventusfcen) July 11, 2022
Популярное сейчас
- В Одессе раздались взрывы, оккупанты выпустили по городу до семи ракет
- Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля
- Министр иностранных дел Великобритании начала борьбу за должность премьера страны
- Итальянские СМИ: Шахтер и Фиорентина договорились о трансфере Додо, известная сумма
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО