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Официально: Поль Погба снова стал игроком Ювентуса

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Ещё один топ-трансфер для "Старой синьоры"

Официально: Поль Погба снова стал игроком Ювентуса

Фото: juventus.com

UA-Футбол
Новина українською

Французский полузащитник Поль Погба снова стал игроком "Ювентуса". Эту информацию подтвердили официальные ресурсы "зебр".

Туринцы подписали игрока в качестве свободного агента. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", с которым Погба контракт не продолжил.

Напомним, что в 2012-м "Ювентус" уже бесплатно подписывал Погба, а спустя четыре года продал его в МЮ за 105 млн евро. Сейчас игрок отправляется в обратном направлении, и снова он достаётся "зебрам" бесплатно.

Ранее мы сообщали, что игроком "Юве" стал Анхель ди Мария. За него "Старая синьора" также не заплатила.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
juventus.com

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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
11.07.2022 в 13:32
А ваша собака вірна? Так вже 4 рази продавав і завжди поверталась до мене
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