Официально: Поль Погба снова стал игроком Ювентуса

Французский полузащитник Поль Погба снова стал игроком "Ювентуса". Эту информацию подтвердили официальные ресурсы "зебр".

Туринцы подписали игрока в качестве свободного агента. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", с которым Погба контракт не продолжил.

Напомним, что в 2012-м "Ювентус" уже бесплатно подписывал Погба, а спустя четыре года продал его в МЮ за 105 млн евро. Сейчас игрок отправляется в обратном направлении, и снова он достаётся "зебрам" бесплатно.