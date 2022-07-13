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Снова Серия В. Филиппо Индзаги возглавил итальянский клуб
Специалист нашел новый клуб
Фото: reggina1914.it
Новым главным тренером "Реджины" стал бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги.
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт команды.
Последним местом работы Индзаги был "Брешиа", откуда он был уволен весной 2022 года. "Ласточки" финишировали в прошлом сезоне Серии В на 5-м месте, а в плей-офф на повышение уступили "Монце". До этого он также тренировал "Беневенто", "Болонь", "Венецию" и "Милан".
Напомним, что по итогам сезона-2021/22 "Реджина" заняла 14-е место в Серии В, второй по силе чемпионата Италии.
Filippo #Inzaghi è il nuovo allenatore della #Reggina ????— Reggina 1914 (@Reggina_1914) July 12, 2022
???? Il comunicato: https://t.co/poINm4OZSF pic.twitter.com/sQaCGc4d8a
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