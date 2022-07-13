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Снова Серия В. Филиппо Индзаги возглавил итальянский клуб

Италия
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Специалист нашел новый клуб

Снова Серия В. Филиппо Индзаги возглавил итальянский клуб

Фото: reggina1914.it

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Новым главным тренером "Реджины" стал бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги.

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт команды.

Последним местом работы Индзаги был "Брешиа", откуда он был уволен весной 2022 года. "Ласточки" финишировали в прошлом сезоне Серии В на 5-м месте, а в плей-офф на повышение уступили "Монце". До этого он также тренировал "Беневенто", "Болонь", "Венецию" и "Милан".

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 "Реджина" заняла 14-е место в Серии В, второй по силе чемпионата Италии.

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В статье: Филиппо Индзаги Реджина (Италия)
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Источник:
reggina1914.it

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