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Интер отклонил 50-миллионое предложение ПСЖ по ключевому защитнику
Переговоры продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" и "ПСЖ" продолжают вести переговоры по Милану Шкриньяру.
По данным Фабрицио Романо, вице-чемпион Италии отклонил последнее предложение парижан на сумму в 50 миллионов. Пока "нерадзурри" не уверенны в продаже Милана, поскольку ему нет адекватной замены.
There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Inter for Škriniar. PSG want Škriniar - but last bid was €50m, Inter won’t accept that fee. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022
Inter have no intention to sell Skriniar at current conditions, especially after missing out on Bremer deal.
Ранее сообщалось, что "Интер" может упустить бразильца Бремера, по трансферу которого
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