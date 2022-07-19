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Интер отклонил 50-миллионое предложение ПСЖ по ключевому защитнику

Италия
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Переговоры продолжаются

Интер отклонил 50-миллионое предложение ПСЖ по ключевому защитнику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" и "ПСЖ" продолжают вести переговоры по Милану Шкриньяру.

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По данным Фабрицио Романо, вице-чемпион Италии отклонил последнее предложение парижан на сумму в 50 миллионов. Пока "нерадзурри" не уверенны в продаже Милана, поскольку ему нет адекватной замены.

Ранее сообщалось, что "Интер" может упустить бразильца Бремера, по трансферу которого активизировался "Ювентус".

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В статье: Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (Париж) Милан Шкриньяр
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