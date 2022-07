Интер отклонил 50-миллионое предложение ПСЖ по ключевому защитнику

"Интер" и "ПСЖ" продолжают вести переговоры по Милану Шкриньяру.

По данным Фабрицио Романо, вице-чемпион Италии отклонил последнее предложение парижан на сумму в 50 миллионов. Пока "нерадзурри" не уверенны в продаже Милана, поскольку ему нет адекватной замены.

There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Inter for Škriniar. PSG want Škriniar - but last bid was €50m, Inter won’t accept that fee. ???????????? #transfers



Inter have no intention to sell Skriniar at current conditions, especially after missing out on Bremer deal.