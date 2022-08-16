  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Омрачен идеальный дебют. Ди Мария может пропустить месяц из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Омрачен идеальный дебют. Ди Мария может пропустить месяц из-за травмы

Италия
(1 голосов)

Тяжелый удар для Турина

Омрачен идеальный дебют. Ди Мария может пропустить месяц из-за травмы

Фото: JuventusFC

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Ювентус" без особых проблем разобрался с "Сассуоло" в первом туре Серии А. Главным героем матча стал летний новичок Анхель ди Мария.

Читайте такжеУрок футбола от Ди Марии. Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча

Однако есть и плохие новости. В матче аргентинец получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сегодня он прошел первое обследование, повторное состоится через десять.

В СМИ точные сроки возвращения аргентинца не называются. По данным El Fideo, Анхель может пропустить до месяца, то есть "Юве" рискует потерять его на четыре игры чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде