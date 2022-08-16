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Омрачен идеальный дебют. Ди Мария может пропустить месяц из-за травмы
Тяжелый удар для Турина
Фото: JuventusFC
Вчера "Ювентус" без особых проблем разобрался с "Сассуоло" в первом туре Серии А. Главным героем матча стал летний новичок Анхель ди Мария.
Однако есть и плохие новости. В матче аргентинец получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сегодня он прошел первое обследование, повторное состоится через десять.
???? Test results have shown that Ángel Di María has a low-grade injury of his left adductor. He will be re-evaluated on in 10 days. This via @romeoagresti. ???????? pic.twitter.com/qnLv7PtmKn— Roy Nemer (@RoyNemer) August 16, 2022
В СМИ точные сроки возвращения аргентинца не называются. По данным El Fideo, Анхель может пропустить до месяца, то есть "Юве" рискует потерять его на четыре игры чемпионата.
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