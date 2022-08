Омрачен идеальный дебют. Ди Мария может пропустить месяц из-за травмы

Вчера "Ювентус" без особых проблем разобрался с "Сассуоло" в первом туре Серии А. Главным героем матча стал летний новичок Анхель ди Мария.

Однако есть и плохие новости. В матче аргентинец получил повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сегодня он прошел первое обследование, повторное состоится через десять.

???? Test results have shown that Ángel Di María has a low-grade injury of his left adductor. He will be re-evaluated on in 10 days. This via @romeoagresti. ???????? pic.twitter.com/qnLv7PtmKn