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Милан - Интер 3:2. Обзор матча и видео голов
Огненное дерби!
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура чемпионата Италии проходило миланское дерби, победу в котором одержали "россонери". Подопечные Симоне Индзаги первыми открыли счет в поединке, благодаря усилиями Брозовича. На что уже "дьяволы" ответили тремя забитыми мячами: дублем отметился Леау, гол записал на свой счет Жиру. Джеко отыграл по ходу встречи один мяч для "нерадзурри", но этого было недостаточно. После этого тура "Милан" лидирует в турнирной таблице национального первенства, а "Интер" идет 6-м.
Серия А. Пятый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Леау 28, 60, Жиру 54 - Брозович 21, Джеко 67
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