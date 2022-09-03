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Милан - Интер 3:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(2 голосов)

Огненное дерби!

Милан - Интер 3:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Италии проходило миланское дерби, победу в котором одержали "россонери". Подопечные Симоне Индзаги первыми открыли счет в поединке, благодаря усилиями Брозовича. На что уже "дьяволы" ответили тремя забитыми мячами: дублем отметился Леау, гол записал на свой счет Жиру. Джеко отыграл по ходу встречи один мяч для "нерадзурри", но этого было недостаточно. После этого тура "Милан" лидирует в турнирной таблице национального первенства, а "Интер" идет 6-м.

Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 3:2

Голы: Леау 28, 60, Жиру 54 - Брозович 21, Джеко 67

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В статье: Интер (Милан) Милан
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