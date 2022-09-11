Гасперини: Получается, у Аталанты нет особого таланта в атаке

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал домашнюю ничью с "Кремонезе" в рамках 6-го тура Серии А.

"Очень плохо для такого матча, потому что были условия, чтобы отлично завершить игру. К сожалению, мы не смогли его выиграть. Команда показала хороший результат.

Сожалеем, что пропустили этот гол из-за нашей ошибки. Мы почти всегда контролировали игру. Тогда, конечно, видно, что у нас нет особого таланта в атаке. У нас мало доступных кадров, это мешало нам иметь больше голевых моментов", - поделился итальянский наставник.