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Гасперини: Получается, у Аталанты нет особого таланта в атаке

Италия
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Коуч "Аталанты" о ничьей с новичком лиги

Гасперини: Получается, у Аталанты нет особого таланта в атаке

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал домашнюю ничью с "Кремонезе" в рамках 6-го тура Серии А.

"Очень плохо для такого матча, потому что были условия, чтобы отлично завершить игру. К сожалению, мы не смогли его выиграть. Команда показала хороший результат.

Сожалеем, что пропустили этот гол из-за нашей ошибки. Мы почти всегда контролировали игру. Тогда, конечно, видно, что у нас нет особого таланта в атаке. У нас мало доступных кадров, это мешало нам иметь больше голевых моментов", - поделился итальянский наставник.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Кремонезе (Италия)
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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