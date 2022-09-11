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Гасперини: Получается, у Аталанты нет особого таланта в атаке
Коуч "Аталанты" о ничьей с новичком лиги
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал
"Очень плохо для такого матча, потому что были условия, чтобы отлично завершить игру. К сожалению, мы не смогли его выиграть. Команда показала хороший результат.
Сожалеем, что пропустили этот гол из-за нашей ошибки. Мы почти всегда контролировали игру. Тогда, конечно, видно, что у нас нет особого таланта в атаке. У нас мало доступных кадров, это мешало нам иметь больше голевых моментов", - поделился итальянский наставник.
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