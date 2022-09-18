Аллегри проиграл аутсайдеру лиги. Монца - Ювентус 1:0. Видео обзор матча

В рамках 7-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде сенсационно проиграл "Монце". Победу хозяевам поля принес единственный в матч гол Гиткьера - датский форвард поразил ворота "зебр" на 74-й минуте встречи. Это поражение стало первым для подопечных Аллегри в текущем сезоне Серии А и теперь "Юве" расположился на 8-й позиции в турнирной таблице. В свою очередь "Монца" одержала первую победу, но всеравно осталась в зоне вылета, занимая 18-е место.

Серия А. Седьмой тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Ювентус" 1:0

Гол: Гиткьер 74