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Аллегри проиграл аутсайдеру лиги. Монца - Ювентус 1:0. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Первая победа и первое поражение для команд

Аллегри проиграл аутсайдеру лиги. Монца - Ювентус 1:0. Видео обзор матча

Twitter B/R Football

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде сенсационно проиграл "Монце". Победу хозяевам поля принес единственный в матч гол Гиткьера - датский форвард поразил ворота "зебр" на 74-й минуте встречи. Это поражение стало первым для подопечных Аллегри в текущем сезоне Серии А и теперь "Юве" расположился на 8-й позиции в турнирной таблице. В свою очередь "Монца" одержала первую победу, но всеравно осталась в зоне вылета, занимая 18-е место.

Серия А. Седьмой тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Ювентус" 1:0

Гол: Гиткьер 74

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В статье: Интер (Милан) Монца (Италия)
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