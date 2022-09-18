Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллегри проиграл аутсайдеру лиги. Монца - Ювентус 1:0. Видео обзор матча
Первая победа и первое поражение для команд
Twitter B/R Football
В рамках 7-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде сенсационно проиграл "Монце". Победу хозяевам поля принес единственный в матч гол Гиткьера - датский форвард поразил ворота "зебр" на 74-й минуте встречи. Это поражение стало первым для подопечных Аллегри в текущем сезоне Серии А и теперь "Юве" расположился на 8-й позиции в турнирной таблице. В свою очередь "Монца" одержала первую победу, но всеравно осталась в зоне вылета, занимая 18-е место.
Серия А. Седьмой тур
Монца. "U-Power Стадиум"
Гол: Гиткьер 74
Популярное сейчас
- Во имя отца и деда: как Маркос Алонсо продолжает легенду, длиной в 70 лет
- Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику
- Альварес победил Головкина единогласным решением судей
- СМИ: Мудриком заинтересовался чемпион Италии
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО