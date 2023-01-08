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Лацио - Эмполи 2:2. Обзор матча и видео голов
Команда Сарри упускает победу в концовке
Twitter S.S.Lazio
В рамках 17-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" упустил домашнюю победу в игре с "Эмполи". Подопечные Маурицио Сарри вели в счете до 83-й минуты встречи, но в концовке дважды пропустили от гостей и поделили очки. После этого тура Серии А "орлы" занимают 5-е место в турнирной таблице, а "аззури" - 13-е.
Рим. "Стадио Олимпико"
Голы: Фелипе Андерсон 2, Дзакканьи 54 - Капуто 83, Марин 90+4
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