Лацио - Эмполи 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 17-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" упустил домашнюю победу в игре с "Эмполи". Подопечные Маурицио Сарри вели в счете до 83-й минуты встречи, но в концовке дважды пропустили от гостей и поделили очки. После этого тура Серии А "орлы" занимают 5-е место в турнирной таблице, а "аззури" - 13-е.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эмполи" 2:2

Голы: Фелипе Андерсон 2, Дзакканьи 54 - Капуто 83, Марин 90+4