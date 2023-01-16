Моуриньо - о трансферах Ромы: Мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн евро

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо отвечая на вопрос о трансферной кампании римлян, сказал, что клуб не может позволить дорогие трансферы, как переход Михаила Мудрика.

Напомним, вингер "Шахтера" официально стал игроком "Челси". Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и еще 30 млн бонусов.

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