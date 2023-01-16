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Моуриньо - о трансферах Ромы: Мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн евро

Италия
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Моуриньо - о трансферах Ромы: Мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн евро

Фото: chelseafc.com / Автор невідомий

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо отвечая на вопрос о трансферной кампании римлян, сказал, что клуб не может позволить дорогие трансферы, как переход Михаила Мудрика.

Напомним, вингер "Шахтера" официально стал игроком "Челси". Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и еще 30 млн бонусов.

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"Чтобы у нас было необходимое качество, нужно сделать так, чтобы молодые игроки росли. У Тахировича есть это качество. Нам нужен защитник, который хорошо пасует вперед.

Кумбулла делает это лучше всего, но нам нужен Ибаньес из-за его темпа и решимости. Нам нужно найти решение, мы не можем просто купить Мудрика за 100 миллионов евро", – цитирует Моуринью Football Italia.

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В статье: Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Рома (Рим) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Italia

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