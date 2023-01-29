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Украсил разгром своей команды. ВИДЕО замечательного гола Ориги, который не помог Милану

Италия
(1 голосов)

Дивок попал в девятку

Украсил разгром своей команды. ВИДЕО замечательного гола Ориги, который не помог Милану

фото - Getty Images

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Действующий чемпион Италии "Милан" провалил матч 20-го тура Серии А против "Сассуоло" – россонери проиграли 2:5. Свой второй гол хозяева забили уже тогда, когда соперник все свои мячи отправил в сетку Тэтэрушану. Дивок Ориги на 81-й минуте классно забил из-за пределов штрафной в верхний угол. Для бельгийца это второй гол в текущем чемпионате.

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