Италия
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Украсил разгром своей команды. ВИДЕО замечательного гола Ориги, который не помог Милану
Дивок попал в девятку
фото - Getty Images
Действующий чемпион Италии "Милан" провалил матч 20-го тура Серии А против "Сассуоло" – россонери проиграли 2:5. Свой второй гол хозяева забили уже тогда, когда соперник все свои мячи отправил в сетку Тэтэрушану. Дивок Ориги на 81-й минуте классно забил из-за пределов штрафной в верхний угол. Для бельгийца это второй гол в текущем чемпионате.
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