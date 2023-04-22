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Неожиданное поражение. Лацио - Торино 0:1. Обзор матча и видео голов
Лацио - Торино ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Лацио" в рамках 31-го тура чемпионата Италии неожиданно уступил в домашних стенах "Торино" со счетом 0:1. Победный гол туринцев забил Илич на 43 минуте. После этого "Лацио" не смог пробить ворота Милинковича-Савича.
"Лацио" прервал свою четырехматчевую победную серию в чемпионате и сейчас занимает 2 место в турнирной таблице имея 61 очко. У предыдущей команды "Ювентус", которая имеет 59 очков после
В следующем туре "Лацио" 30 апреля на выезде сыграет с "Интером". "Торино" 29 апреля примет "Аталанту".
Серия А. 31-й тур
22 апреля, Рим, стадион "Олимпийский"
Гол: Илич, 43
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