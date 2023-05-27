Хуже, чем в 2006-ом. Снятие десяти очков с Ювентуса - лишь начало его бед

22-го мая "Ювентусу" вновь сняли очки. На этот раз - десять. Со второго места в Серии А он упал на седьмое, в пяти очках от зоны Лиги Чемпионов за два тура до окончания сезона и вне Еврокубков вообще. Но и это еще не конец его несчастий. Лишь промежуточный финиш. Нынешнее наказание выглядит лишь первым в долгой череде таких.

Почему он

Почему только "Ювентус? Обиженные болельщики туринцев спрашивают еще с января. Справедливо заявляя, что в раздувании суммы купли-продажи участвуют и продавец, и покупатель. Но, во-первых, уже не только "Ювентус". Расследования уже ведутся против почти десятка клубов, в том числе "Аталанты", "Наполи", "Ромы", "Лацио". И во вторых - "Юве" погубило количество. Из 62-ух расследуемых трансферов в 42-ух участвовал он.

На самом деле не только "Ювентус" занимается этим. Его бывший директор по маркетингу Карло Диана в своей книге написал: "Лишь раздувание сумм трансферов держит итальянский футбол на плаву". Мастером в области считается как раз многолетний спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио. А министр спорта Андреа Абоди, президент Серии Б в 2010-2017 годах, то есть свой в футболе, считает дело "Ювентуса" лишь верхушкой айсберга.

Так что "Юве" не последний. Но он первый.

Почему вообще раздувание суммы трансферов считается нарушением? Ведь речь о рыночной экономике. Сколько заплатили за игрока - столько он и стоит. В мае 2022-го года "Ювентус" и еще 11 клубов оправдали по этому же делу именно с такой формулировкой. Сам клуб заявляет, что в Уставе Федерации вообще нет такого нарушения. Но здесь важны два слова - "систематическое" и "искусственное".

В тексте вердикта суда Федерации и затем Гарантийной Коллегии Олимпийского Комитета говорится о "систематических искусственных раздуваниях прироста капитала через трансферы", что "несомненно повлияло на спортивное соревнование", о "существовании систематического и повторяющегося поведения, части заранее спланированного плана по изменению трансферных операций и их стоимости. Что произвело явный эффект, ожидаемый организаторами, на документы и бухгалтерские книги".

Очень важный аспект - пункт 4 Устава Федерации. "О нарушении справедливой игры и честности соревнования". О нем постоянно говорили. Пункт размытый, проблематичный, я бы даже сказал - популистский. Но он существует, и "Ювентус" признан виновным в его нарушении.

Почему все это тянулось так долго, с апелляциями и повторными судами? Что ж, в Италии такому не удивились. Там отлично знают уровень бюрократии и громоздкости судебной системы. Даже чужаки знают. Жозе Моуриньо еще в январе ехидно спрашивал: "А вы уверены, что ему окончательно сняли? Это же Италия". Журналист Джанкарло Падован, комментируя апрельское возвращение очков, заявил: "Итальянцы - непревзойденные специалисты в затягивании решений и усложнении жизни".

В январе прокурор Федерации требовал снять девять очков, считая справедливым выбросить команду из Еврокубковой зоны. Но суд решил снять целых 15. В апреле Коллегия отменила это, требуя мотивировать такое количество. Тогда даже прокурор Коллегии признал, что мотивировать не может. А 22-го мая суд Федерации снял десять, потому что именно в тот момент, в разгаре тура, за несколько минут до матча против "Эмполи", такое снятие отправляло "Ювентус" прочь из Еврокубковой зоны.

Принятие решения именно в такой момент с такой мотивацией - лишнее доказательство проблематичности итальянской судебной системы.

"Ювентус" погубило присутствие на бирже. Как объясняют эксперты, разница между надзором за компаниями, находящимися на бирже и нет - земля и небо. Вторые могут вливать деньги откуда угодно, и за их отчётностью практически не следят. За первыми следят как ястребы. Финансовая полиция, Управление по делам корпораций, Управление по делам биржи. Все эти сторожевые псы, плюс, разумеется, Прокуратура Турина (не футбольная, а настоящая) вцепились в "Ювентус".

Клуб обвиняется в фальсификации, искажении отчётности, бухгалтерских книг. В введении в заблуждение акционеров, спонсоров и финансовых организаций и подрыве их доверия. Серьёзные обвинения для любой компании, а уж точно - для находящейся на бирже. Ведь такое раздувание создаёт впечатление увеличения доходов клуба, что в свою очередь создаёт впечатление его здорового развития и способности преодолеть нынешние трудности. А это влияет на поведение вышеуказанных лиц и компаний.

Акции всего двух итальянских клубов продаются на бирже - его и "Лацио". Продавались и "Ромы" ещё в этом году. Но новые владельцы контрольного пакета выкупили все остальные и убрали клуб с биржи. Прямо заявляя, что так гораздо легче заняться реструктуризацией огромных долгов. "Ювентус" также хотел бы этого, но семье Аньелли принадлежат лишь 63 процента акций, и денег и особенно времени на выкуп остальных ей не хватило.

Некоторые мелкие акционеры "Ювентуса" также подали иск против него.

Как

Итак, Прокуратура, Финансовая полиция и другие начали расследование. Установили прослушку телефонов. Затем обыскали офисы клуба и изъяли документы. Материал расследования в итоге занял 14 тысяч листов. Прежде всего искали "Чёрную книгу Фабио Паратичи". Спортивного директора клуба в 2018-2021 годах. Нашли. Часть материалов передали футбольной прокуратуре, которая, например, назвала книгу Паратичи "бросающим в дрожь документом". И отсюда уже закрутилось.

Уголовное расследование ещё далеко от окончания.

В прослушанных разговорах десятки раз слышны заявления функционеров клуба о понимании того, что нарушают закон и что раздувают суммы трансферов именно систематически, и именно искусственно. Разговоры о системе. "Это хуже, чем Кальчополи, и это мы сами создали", "нужно обмануть полицию", "нам вцепятся в глотку, если узнают это" и т.д. Преемник Паратичи на посту спортивного директора Федерико Керубини говорил, что это "закончится плохо".

Сообщается о разговоре неназванного функционера, заявлявшего, что "его тошнит от того, что вынужден делать это". И другого, заявляющего, что чувствует, будто продаёт свою душу.

Достаточно улик и в документах. Вроде трансферного листа игрока, который вернули другому клубу с зачёркнутой суммой трансфера и написанной от руки другой. Или листов с суммой, но без имени. То есть главное - оформить прирост капитала через трансфер, а какого игрока для этого подсунут - не важно. Также вопросы вызвали обмен игроками с записью сумм трансферов в книгах, но без прохода этих сумм физически через счета клуба. Что также противозаконно.

В сущности, подавляющее большинство подозрительных трансферов клуба - не грандиозные вроде обмена Артура на Миралема Пьянича за 60-72 миллиона (хотя он и привлек внимание), а мелкие. Трансферы малоизвестных игроков за 7-8-10 миллионов, вскоре бесследно исчезнувших в низших дивизионах. Сам главный тренер Массимилиано Аллегри записан говорящим: "Прошлогоднее Меркато было дерьмовым. Все трансферы - только для раздувания сумм".

Роландо Мандрагора был куплен "Ювентусом" за девять миллионов в "Дженоа" в 2015-ом году, в 2018-ом продан "Удинезе" за 20, в 2020-ом куплен назад за 15, в 2022-ом продан "Фиорентине" за восемь. Сколько матчей в карьере отыграл за "Ювентус"? Ноль. Здесь логичными выглядят первая и последняя суммы трансфера. А вот вторая и третья, припадающие на время правления Паратичи...

"Джузеппе Маротта еще мог затормозить Паратичи. Но после его ухода Фабио получил карт-бланш. Он мог встать не с той ноги и подписать или продать игрока за 20 миллионов, не говоря никому", - запись одного из директоров.

Более того, на допросах директоры признались в существовании сумм трансферов, опций выкупа, долгов агентам, совершенно не задекларированных в бумагах клуба.

Насколько эти махинации повлияли на расклад сил в Серии А и Еврокубках? Футбол - не точная наука, несмотря на всю его бухгалтерию, потому неясно. Прокуратура считает, что общая сумма махинаций за три года с 2018-го по 2021-ый составляет около 150-ти миллионов евро. Немного. Общий убыток клуба за те три года составил около 460-ти миллионов. Но кто знает, а сумел ли бы без этих махинаций клуб заплатить 80 миллионов евро за Душана Влаховича? И что бы делал без его 23-ех голов?

Хуже, чем Кальчополи

Что дальше? "Ювентус" может подать апелляцию исключительно на количество снятых очков. Это может затянуть дело до июля, и тогда снятие очков могут перенести с нынешнего сезона на следующий. То есть теоретически в июле он вдруг может вернуться в зону Лиги Чемпионов. Но свое слово может сказать и УЕФА, исключив команду из Еврокубков. Александер Чеферин уже заявлял, что примет решение быстро. Скорее всего, сразу же после окончания сезона в Серии А.

Кроме того, в июне ожидает суд Федерации по гораздо более ясному делу. Зарплат "по-черному". Во время пандемии коронавируса "Ювентус" объявил, что договорился с игроками об отказе от четырёх месячных зарплат, тем самым сэкономив 90 миллионов евро. Но ныне клуб подозревают в том, что те отказались всего от одной зарплаты, а остальные три получили другими путями, в том числе незадекларированными.

Если за раздувание клубу сняли десять очков, сколько должны снять за зарплаты? Намного больше. И черт с ним, с футболом. Чем закончатся уголовные расследования обоих дел? Бывшие боссы клуба Андреа Аньелли, Паратичи, Керубини, даже бывший вице-президент Павел Недвед, которого футбольный суд оправдал, не отделаются дисквалификацией на 2-2.5 года, как в футболе, а могут сесть. А на клуб может быть наложен огромный штраф, как и определённые ограничения деятельности.

Нынешний Совет Директоров "Ювентуса" работает с ноября, в нем в два раза меньше людей, чем при Аньелли - всего пять. Все финансисты, кризисные менеджеры или адвокаты. Новый президент Джанлука Ферреро собирается защищать клуб, но "без высокомерия, со скромностью и уважением ко всем". Похвально. Аньелли и Паратичи скромности и уважения к другим точно не хватало, а высокомерия было в избытке.

Капитан Леонардо Бонуччи говорит, что "Ювентус" - как семиглавый дракон. "Отруби одну голову - сразу появится другая". Проблема в том, что против него на этот раз выступили семь драконов.

"Это хуже, чем в 2006-ом. Мы вынуждены страдать, потому что эти отвратительные создания в директорской ложе относились к нашей футболке как к объекту без души. Теперь детям будет гораздо сложнее влюбиться в эту футболку, поскольку им придётся постоянно терпеть оскорбления без возможности защитить себя", - заявление ультрас клуба наиболее точно передаёт ощущение ситуации.

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