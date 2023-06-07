  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ди Мария объявил об уходе из Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария объявил об уходе из Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Аргентинец снова стал свободным агентом

Ди Мария объявил об уходе из Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского клуба. Аргентинец присоединился к "старой синьоре" в прошлом сезоне на правах свободного агента, подписав контракт всего на один год. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение.

"Я дошел до конца тяжелого и сложного этапа. Иду со спокойствием человека, который отдал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я иду с горьким привкусом того, что мне не удалось, но со счастьем, поскольку нашел многих друзей в этой замечательной раздевалке, частью которой я был.

Спасибо всем моим коллегам за благосклонность, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Большой привет всем игрокам "Ювентуса" за их ежедневную привязанность. Большие объятия. Вы останетесь в моем сердце", - написал Ди Мария.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 40 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Читайте такжеДи Мария может вернуться в Португалию. Также его хочет пригласить турецкий гранд
По теме
yellow-arrow
Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз
yellow-arrow
Официально: Милан уволил Мальдини с должности технического директора клуба
yellow-arrow
Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде