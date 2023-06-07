Ди Мария объявил об уходе из Ювентуса

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского клуба. Аргентинец присоединился к "старой синьоре" в прошлом сезоне на правах свободного агента, подписав контракт всего на один год. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение.

"Я дошел до конца тяжелого и сложного этапа. Иду со спокойствием человека, который отдал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я иду с горьким привкусом того, что мне не удалось, но со счастьем, поскольку нашел многих друзей в этой замечательной раздевалке, частью которой я был.

Спасибо всем моим коллегам за благосклонность, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Большой привет всем игрокам "Ювентуса" за их ежедневную привязанность. Большие объятия. Вы останетесь в моем сердце", - написал Ди Мария.