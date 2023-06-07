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Ди Мария объявил об уходе из Ювентуса
Аргентинец снова стал свободным агентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария объявил об уходе из туринского клуба. Аргентинец присоединился к "старой синьоре" в прошлом сезоне на правах свободного агента, подписав контракт всего на один год. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение.
"Я дошел до конца тяжелого и сложного этапа. Иду со спокойствием человека, который отдал все, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я иду с горьким привкусом того, что мне не удалось, но со счастьем, поскольку нашел многих друзей в этой замечательной раздевалке, частью которой я был.
Спасибо всем моим коллегам за благосклонность, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Большой привет всем игрокам "Ювентуса" за их ежедневную привязанность. Большие объятия. Вы останетесь в моем сердце", - написал Ди Мария.
В сезоне-2022/23 хавбек провел 40 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
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