"Я сказала ему остаться дома, и в тот день поле обстреляли": Эдин Джеко прошел через ад, чтобы стать героем нации

Футбольных мячей в окруженном Сараево почти не было, поэтому они делали их из обычных тряпок и скотча.

Они - это дети по 5-10 лет, которые совершенно не разбирались в политических и религиозных противоречиях, которые как невидимые шрамы покрыли Балканы в начале 90-х. За неполный год запылало все - от Словении и дальше на юг до Косово. Но детям какая разница?

Им нужно было просто где-то играть, поэтому самые отчаянные из людей спорта проводили тренировки на пустырях и в крытых спортзалах.

Мидхат Джеко, хотя и экс-футболист, этим не занимался. Он успел вывезти семью из пригорода Сараево Бриешце до того, как артиллерия сербов уничтожила их дом, а затем вступил в ополчение, чтобы защищать столицу.

***

Футбол при таких обстоятельствах уже не был игрой – он стал убежищем от реальности с трупами на улицах, нехваткой пищи, лекарств, криками о помощи, на которые некому было откликнуться.

Мать Эдина Бельма знала, как рискует малыш со своими "тренировками", однако не останавливала:

Лишь однажды она приказала Эдину сидеть дома. Шестое чувство, материнская интуиция – называйте как хотите, но именно в тот день по полю, где бегали детишки, сербы ударили из минометов. Было много крови.

Они – сербы – стояли неподалеку; на высотах за городом. Западная пресса оценивала их количество в 13 тысяч солдат и офицеров. Внутри Сараево без электричества, воды, отопления и почти без связи с внешним миром оборону держали около 70 тысяч плохо вооруженных ополченцев.

Окруженные не могли прорвать кольцо, ведь одними винтовками танки не победить. С другой стороны, у сербов тоже не хватало сил, чтобы зачистить улицы города. В таких условиях командующий армией сепаратистской Республики Сербской Ратко Младич приказал бить по гражданским:

***

В такие времена детям проще, ведь они не понимают, как все плохо.

Малыш Эдин не подозревал, что в 1990-м начались боевые действия между сербами и хорватами, и что последние провозгласили независимость.

Он не знал, что босняки-мусульмане тоже захотели отделиться, а ЮНА (Югославская народная армия) и местные сербы – их в Боснии примерно треть – восприняли это враждебно.

Джеко был лишь маленьким мальчиком, когда 1 марта 1992 г. босняки организовали собственный референдум, где 99,7% избирателей проголосовали за независимость от Белграда. И нет, его совершенно не взволновало известие, что в центре Сараево уголовник Рамиз Делалич расстрелял сербскую свадьбу; погиб отец жениха, а священника ранили.

Черт, даже для взрослых события разворачивались слишком быстро! 6 апреля 92-го Босния и Герцеговина получила признание ведущих мировых держав; 2 мая сербские отряды установили полную блокаду Сараево; 6 июня из города с тяжелыми боями вышли последние части ЮНА – армии уже бывшей Югославии; в основном это были сербы. 25 августа мощными артобстрелами была разрушена городская ратуша; 30 августа сербы огнем из пушек ударили по рынку, убив 15 гражданских и искалечив еще сотню.

Премьеров убивали, а президента брали в плен; в Сараево приезжал Франсуа Миттеран и писательница Сьюзен Зонтаг, причем американка попала в город через легендарные тоннели. Она приехала поставить пьесу классика театра абсурда Сэмюэла Беккета "В ожидании Годо", и в этом действительно что-то было.

Трагедии, канонады, похороны, любовь, а на фоне этого месива ребята играли футбол, и малыш Эдин отчаяннее всех.

Типичные дети войны. На своем первом заметном турнире уже по ее завершении австрийцы учили их включать свет, потому что они не умели.

Сейчас Трбоня видится с Джеко всякий раз, когда тот приезжает в город. У них есть "свое" заведение неподалеку от стадиона "Грбавица", который в годы войны тоже был сожжен дотла.

***

Вы скажете, как Джеко из такой беды стал тем, кем стал? Но ответ на поверхности – война. Она либо ломает, либо закаляет. Эдин выбрал быть сильным.

Как-то после 26 голов за сезон в "Вольфсбурге" журналисты приехали к первому тренеру звезды Юсуфу Шеховичу:

Осаду Сараево в конце концов сняли согласно Дейтонским соглашениям 29 февраля 1996 года. В том же году Эдину исполнилось 10, но ребенком он был разве по возрасту.

Еще один его товарищ Жасмин Лигата, которого Джеко впоследствии взял работать к себе, называет его "рвачем". Ну, а как иначе было пробиваться из побитого Сараево? У Эдина не было таланта Роналдо.

И да, мы все помним крепкую сборную Боснии и Герцеговины на ЧМ-2014, однако Бегович, Пьянич, Салихович, Мисимович, Ибишевич и другие росли вдали от родины, как и сотни тысяч босняков. Это не их вина.

Врач-иммунолог Асмир Селимович получил образование и работает в Сент-Луисе. Его семья надеялась переждать войну в Сребренице, и он, как все дети, играл футбол склеенными в шарик тряпками, пока в июле 1995-го город не заняли сербские эскадроны смерти.

И все же Джеко, который не уехал и рос в Сараево под бомбежками, до сих пор ближе боснякам, чем кто-либо другой.

***

Фото кумира Андрея Шевченко над кроватью, позиция под нападающими и совсем негламурное прозвище "cloc" (фонарный столб) – так начиналась его карьера.

Но как во всех историях с хеппи-эндом, на пути Джеко встретился мужчина, поверивший в высоченного, худого и угловатого парня, весившего где-то на 25 кило меньше, чем сейчас.

