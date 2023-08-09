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"Лукаку останется в Милане, у нас уже есть запасной вратарь". Болельщики Юве против возвращения бельгийца

Италия
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Болельщики Юве свирепствуют

"Лукаку останется в Милане, у нас уже есть запасной вратарь". Болельщики Юве против возвращения бельгийца

www.gazzetta.it

UA-Футбол
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Все больше напряжения из-за возможного трансфера Лукаку в команду туринцев.

Сегодня вечером болельщики "Ювентуса" вывесили в Турине возле стадиона баннер: "Лукаку останется в Милане, у нас уже есть запасной вратарь".

Намекая на игру Лукаку в финале Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером".

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Сам Ромелу неоднократно называл "Интер" главной командой его жизни, но по слухам дал согласие на переход в "Ювентус", что разозлило поклонников обеих команд.

Контракт Ромелу принадлежит "Челси", в прошлом сезоне бельгиец на правах аренды выступал за "Интер", сыграл 25 матчей в Серии А забил 10 голов, отдал 6 голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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