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Вместе с Паредесом. Рома подписывает Ренату Саншеша из ПСЖ
Известны детали перехода португальца
Фото: Vbet News
Римская "Рома" подписывает сразу двух полузащитников "Пари Сен-Жермен".
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вслед за Леандро Паредесом "волки" договорились о переходе Рената Саншеша. Однако, в отличие от аргентинца, в деле с португальцем известны финансовые условия трансфера.
25-летний Ренату перейдет в римский клуб в формате аренды, за который "Рома" заплатит парижанам 1 млн евро. В свою очередь у итальянцев будет возможность выкупа Саншеша за 15 млн евро. Условие выкупа станет обязательным, если португалец играет как минимум 60% матчей за "Рому" в сезоне.
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