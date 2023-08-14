Вместе с Паредесом. Рома подписывает Ренату Саншеша из ПСЖ

Римская "Рома" подписывает сразу двух полузащитников "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вслед за Леандро Паредесом "волки" договорились о переходе Рената Саншеша. Однако, в отличие от аргентинца, в деле с португальцем известны финансовые условия трансфера.

Читайте также Паредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому

25-летний Ренату перейдет в римский клуб в формате аренды, за который "Рома" заплатит парижанам 1 млн евро. В свою очередь у итальянцев будет возможность выкупа Саншеша за 15 млн евро. Условие выкупа станет обязательным, если португалец играет как минимум 60% матчей за "Рому" в сезоне.