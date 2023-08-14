  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вместе с Паредесом. Рома подписывает Ренату Саншеша из ПСЖ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместе с Паредесом. Рома подписывает Ренату Саншеша из ПСЖ

Италия
(1 голосов)

Известны детали перехода португальца

Вместе с Паредесом. Рома подписывает Ренату Саншеша из ПСЖ

Фото: Vbet News

Новина українською

Римская "Рома" подписывает сразу двух полузащитников "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вслед за Леандро Паредесом "волки" договорились о переходе Рената Саншеша. Однако, в отличие от аргентинца, в деле с португальцем известны финансовые условия трансфера.

Читайте такжеПаредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому

25-летний Ренату перейдет в римский клуб в формате аренды, за который "Рома" заплатит парижанам 1 млн евро. В свою очередь у итальянцев будет возможность выкупа Саншеша за 15 млн евро. Условие выкупа станет обязательным, если португалец играет как минимум 60% матчей за "Рому" в сезоне.

По теме
yellow-arrow
Кубок Италии. Первый раунд. Тяжелый дебют Пирло, Кремонезе подтверждает реноме
yellow-arrow
Паредес отправится в Рим, чтобы завершить переход в Рому
yellow-arrow
СМИ: Манчини в сборной Саудовской Аравии будет получать 40 млн. евро в год
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж) Ренату Саншеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде