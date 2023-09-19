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У Виктора Коваленко будет новый тренер. Эмполи уволил Дзанетти

Италия
(1 голосов)

После четырех матчей Эмполи находится на последнем месте

У Виктора Коваленко будет новый тренер. Эмполи уволил Дзанетти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Эмполи" объявил о расставании с Паоло Дзанетти и его помощниками Альберто Бертолини, Никола Беати и Фабио Трентин

В клубе поблагодарили уже бывшего наставника и его помощников за сохранение прописки в прошлом сезоне Серии А и за его работу в клубе на протяжении последних месяцев и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

После четырех стартовых матчей в серии А "Эмполи" находится на последнем месте с 0 очков, команда пропустила 12 мячей и ни одного не забила.

Напомним, что за "Эмполи" на правах аренды выступает 27-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко.

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В статье: Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
empolifc

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