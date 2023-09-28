Тренер об Осимхене: Было несколько неловких моментов в соцсетях. Я говорил с ним, Виктор сделает все ради футболки Наполи

Вечером во вторник в аккаунте "Наполи" в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота "Болоньи" в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с "Наполи", а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд. Сообщалось, что нападающий ждет извинений от SMM-отдела клуба.

Ранее Осимхен поссорился с Руди Гарсией после выхода на замену в матче с "Болоньей".

"Мы поговорили после матча с "Болоньей". Мы все были расстроены и злы, потому что не смогли победить. За эти два дня в социальных сетях произошло несколько неловких моментов. Я еще раз поговорил с ним, он сосредоточен на игре. Он сделает все возможное ради этой футболки, мы едины, как и должно быть. - сказал главный тренер "Наполи" Руди Гарсия