  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Безумная победа Ромы над Лечче 2:1. Видеообзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безумная победа Ромы над Лечче 2:1. Видеообзор матча

Италия
Обновлено

Как же не сладко гостям

Безумная победа Ромы над Лечче 2:1. Видеообзор матча

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В матче 11-го тура "Рома" принимала у себя дома "Лечче". На 5-й минуте Лукаку не смог переиграть вратаря с пенальти, а во втором тайме вообще "Лечче" открыл счет. Однако что-то невероятное произошло в компенсированное время. "Роме" удалось дважды забить усилиями Азмуна и Лукака. Таким образом, 3 очка достаются именно "волкам".


Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче" 2:1

Голы: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 - Алмквист 72

Нереализованный пенальти: Лукаку 5 (вратарь)

Читайте такжеТур неимоверных драм. Итоги десятого тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Серия А. Фиорентина - Ювентус 0:1. После десятой минуты можно не смотреть
yellow-arrow
Ультрас Фиорентины бойкотируют дерби с Ювентусом
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал почему с Кальяри Малиновский играл нападающим
Рома (Рим) Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде