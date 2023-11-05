Безумная победа Ромы над Лечче 2:1. Видеообзор матча

В матче 11-го тура "Рома" принимала у себя дома "Лечче". На 5-й минуте Лукаку не смог переиграть вратаря с пенальти, а во втором тайме вообще "Лечче" открыл счет. Однако что-то невероятное произошло в компенсированное время. "Роме" удалось дважды забить усилиями Азмуна и Лукака. Таким образом, 3 очка достаются именно "волкам".



Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче" 2:1

Голы: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 - Алмквист 72

Нереализованный пенальти: Лукаку 5 (вратарь)