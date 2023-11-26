Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мхитарян стремится остаться в Интере
Стороны удовлетворены друг другом
ANSA
По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо Генрих Мхитарян готовится к продлению контракта с "Интером. Он цитирует слова агента игрока:
Мы готовы подписать новое соглашение с "Интером". Это только окончательные детали, потом все будет запечатано.
В этом сезоне 34-летний игрок провел за миланцев 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Первый играл в основе, второй - нвышел на замену. Оценки Забарного и Мудрика за 13-й тур АПЛ
- Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
- Моуриньо - об Анчелотти в Бразилии: Я думаю, только такой же сумасшедший, как и я, может покинуть Реал
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн