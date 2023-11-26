  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мхитарян стремится остаться в Интере
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мхитарян стремится остаться в Интере

Италия

Стороны удовлетворены друг другом

Мхитарян стремится остаться в Интере

ANSA

UA-Футбол
Новина українською

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо Генрих Мхитарян готовится к продлению контракта с "Интером. Он цитирует слова агента игрока:

Мы готовы подписать новое соглашение с "Интером". Это только окончательные детали, потом все будет запечатано.

Читайте такжеНазваны игроки итальянской Серии А с самой большой заработной платой

В этом сезоне 34-летний игрок провел за миланцев 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Сарри о ситуации Лацио: Если бы проблема была во мне, я бы немедленно ушел в отставку
yellow-arrow
Серия А. Милан - Фиорентина 1:0. Олицетворениe понятия ''вымучено''
yellow-arrow
В матче Милана с Фиорентиной на поле появился самый молодой игрок в истории Серии А
Генрих Мхитарян Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости