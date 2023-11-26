Мхитарян стремится остаться в Интере

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо Генрих Мхитарян готовится к продлению контракта с "Интером. Он цитирует слова агента игрока:

Мы готовы подписать новое соглашение с "Интером". Это только окончательные детали, потом все будет запечатано.

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В этом сезоне 34-летний игрок провел за миланцев 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.