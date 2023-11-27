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Рабио: Мы можем выиграть Скудетто
А вот у главного тренера и директора немного другие мысли
Фото: twitter.com/juventusfcen
Дерби "Ювентуса" и "Интера" в 13-ом туре Серии А зафиксировало ничью 1:1. На гол Влаховича гости ответили голом Мартинеса.
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио считает, что это хороший для них результат и мечтает о чемпионстве.
Я считаю, что это хороший результат. Конечно, мы хотели выиграть, но с ними очень тяжело играть. Мы еще даже не прошли половину сезона, поэтому у нас есть время, чтобы набрать больше очков. Нам нужно было быть более решительными, но мы знали, что они сильны, и я думаю, что это хороший момент.
Второй тайм был более сбалансированным и не было так много возможностей. Я вижу, что стакан наполовину полон, тогда мы, безусловно, будем лучше в следующих играх.
Цель, о которой мы говорим в раздевалке, очевидно, это выиграть Скудетто. Мы чемпионы, мы должны осознавать это, и я верю, что мы можем это сделать.
Напомним, что главный тренер "бьянконери" Массимильяно Аллегри и директор клуба Криштиану Джунтоли отмечали, что главная цель - выйти в Лигу Чемпионов.
Ничья "Ювентуса" и "Интера" не изменила положение в таблице Серии А. Обе команды сейчас на вершине. Только команда Аллегри отстает от первого места на 2 очка.
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