Рабио: Мы можем выиграть Скудетто

Дерби "Ювентуса" и "Интера" в 13-ом туре Серии А зафиксировало ничью 1:1. На гол Влаховича гости ответили голом Мартинеса.

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио считает, что это хороший для них результат и мечтает о чемпионстве.

Я считаю, что это хороший результат. Конечно, мы хотели выиграть, но с ними очень тяжело играть. Мы еще даже не прошли половину сезона, поэтому у нас есть время, чтобы набрать больше очков. Нам нужно было быть более решительными, но мы знали, что они сильны, и я думаю, что это хороший момент.

Второй тайм был более сбалансированным и не было так много возможностей. Я вижу, что стакан наполовину полон, тогда мы, безусловно, будем лучше в следующих играх.

Цель, о которой мы говорим в раздевалке, очевидно, это выиграть Скудетто. Мы чемпионы, мы должны осознавать это, и я верю, что мы можем это сделать.