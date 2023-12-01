Душан Влахович: Я счастлив, что остался в Ювентусе

В интервью для итальянской газеты "Gazzetta dello Sport" футболиста спросили, думал ли он о переходе в другой клуб. На это Душан Влахович ответил так:

"Нет, я всегда был уверен, что хочу остаться. Слухи всегда присутствуют, они являются частью игры, если мы начнем слушать всех, мы можем сойти с ума. В конце концов я очень счастлив, что остался в "Ювентусе". Это было то, чего я хотел"

Отметим, что контракт футболиста с клубом действует 2,5 года, но клуб рассматривает продление соглашения.

В этом сезоне Душан Влахович сыграл 11 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист