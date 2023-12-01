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Душан Влахович: Я счастлив, что остался в Ювентусе

Италия

Игрок прокомментировал свое будущее в клубе

Душан Влахович: Я счастлив, что остался в Ювентусе

Фото: twitter.com/juventusfc / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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В интервью для итальянской газеты "Gazzetta dello Sport" футболиста спросили, думал ли он о переходе в другой клуб. На это Душан Влахович ответил так:

"Нет, я всегда был уверен, что хочу остаться. Слухи всегда присутствуют, они являются частью игры, если мы начнем слушать всех, мы можем сойти с ума. В конце концов я очень счастлив, что остался в "Ювентусе". Это было то, чего я хотел"

Отметим, что контракт футболиста с клубом действует 2,5 года, но клуб рассматривает продление соглашения.

В этом сезоне Душан Влахович сыграл 11 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист

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Источник:
football italia
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