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Душан Влахович: Я счастлив, что остался в Ювентусе
Игрок прокомментировал свое будущее в клубе
Фото: twitter.com/juventusfc / Автор: неизвестен
В интервью для итальянской газеты "Gazzetta dello Sport" футболиста спросили, думал ли он о переходе в другой клуб. На это Душан Влахович ответил так:
"Нет, я всегда был уверен, что хочу остаться. Слухи всегда присутствуют, они являются частью игры, если мы начнем слушать всех, мы можем сойти с ума. В конце концов я очень счастлив, что остался в "Ювентусе". Это было то, чего я хотел"
Отметим, что контракт футболиста с клубом действует 2,5 года, но клуб рассматривает продление соглашения.
В этом сезоне Душан Влахович сыграл 11 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист
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