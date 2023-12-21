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Главный тренер Интера рассказал о повреждении Лаутаро Мартинеса

Италия

Лаутаро покидал поле прихрамывая

Главный тренер Интера рассказал о повреждении Лаутаро Мартинеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился информацией после матча 1/8 финала Кубка Италии с "Болоньей" (1:2), в котором форвард миланцев был заменен на 99-й минуте.

Лаутаро покидал поле хромая, держась за верхнюю часть левого бедра. На 65-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.

"Мы оценим его состояние. Надеемся, ничего серьезного. Медицинский штаб относительно спокоен, но должно состояться обследование, тем более через два с половиной дня у нас очередной матч [с "Лечче"]", - сказал Индзаги.

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Интер (Милан) Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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