Главный тренер Интера рассказал о повреждении Лаутаро Мартинеса

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился информацией после матча 1/8 финала Кубка Италии с "Болоньей" (1:2), в котором форвард миланцев был заменен на 99-й минуте.

Лаутаро покидал поле хромая, держась за верхнюю часть левого бедра. На 65-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.

"Мы оценим его состояние. Надеемся, ничего серьезного. Медицинский штаб относительно спокоен, но должно состояться обследование, тем более через два с половиной дня у нас очередной матч [с "Лечче"]", - сказал Индзаги.