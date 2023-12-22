Президент Наполи - о Суперлиге: Хотелось бы закрытый турнир из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА

Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал, какую модель турнира ему хотелось бы видеть. Напомним, неаполитанцы поддержали решение Европейского суда по Суперлиге и готовы рассмотреть свое участие в проекте.

"Мне бы хотелось элитную серию с участием 7-8 сильнейших команд и команд с потенциалом. Такие команды, как Палермо и Бари, не могут там не присутствовать, турнир закрытый из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА. Ниже тогда две группы Серии А из 20 команд, остальное - дилетантство", - приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги 2021 года. Сейчас в списке участников Суперлиги находятся только "Барселона" и "Реал".