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Президент Наполи - о Суперлиге: Хотелось бы закрытый турнир из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА

Италия

Де Лаурентис рассказал, какую модель турнира ему хотелось бы видеть

Президент Наполи - о Суперлиге: Хотелось бы закрытый турнир из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал, какую модель турнира ему хотелось бы видеть. Напомним, неаполитанцы поддержали решение Европейского суда по Суперлиге и готовы рассмотреть свое участие в проекте.

"Мне бы хотелось элитную серию с участием 7-8 сильнейших команд и команд с потенциалом. Такие команды, как Палермо и Бари, не могут там не присутствовать, турнир закрытый из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА. Ниже тогда две группы Серии А из 20 команд, остальное - дилетантство", - приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги 2021 года. Сейчас в списке участников Суперлиги находятся только "Барселона" и "Реал".

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Аурелио де Лаурентис Наполи Суперлига
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1 голосов
Источник:
Nicolò Schira
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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severniy (Хайфа)
22.12.2023 в 10:59
Очень рейтинговая лига будет с Наполи. Еще и закрытый...Он троллит их походу...
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Комментарии 3
severniy (Хайфа)
22.12.2023 в 10:59
Очень рейтинговая лига будет с Наполи. Еще и закрытый...Он троллит их походу...
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Gican85 (Киев)
22.12.2023 в 10:40
Тогда всем, кто будет участвовать в ЗАКРЫТОЙ Суперлигу запретить участвовать, например, в Лиге Чемпионов!
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янковский ян (Запорожье)
22.12.2023 в 10:37
Да. Но если вы там будете. В чем я очень сомневаюсь.есть куча других клубов с лучшими бюджетами и лучшими рекламными пропозициями.
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