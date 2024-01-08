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Милан осуществил трансфер хавбека Вероны

Италия

Соглашение рассчитано до июня 2028 года

Милан осуществил трансфер хавбека Вероны

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Итальянский "Милан" осуществил трансфер полузащитника "Вероны" Филиппо Терраччано. Об этом сообщается на официальном сайте.

Контракт подписан до июня 2028 года. "Росонери" заплатили за трансфер игрока примерно 5 миллионов евро, а "Верона" будет иметь 10% с последующей продажи.

Филиппо Терраччано сыграл 18 матчей и забил один гол в матчах Серии А в этом сезоне.

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Источник:
milan
Опубликовал: Екатерина Власова
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