Милан осуществил трансфер хавбека Вероны

Итальянский "Милан" осуществил трансфер полузащитника "Вероны" Филиппо Терраччано. Об этом сообщается на официальном сайте.

Контракт подписан до июня 2028 года. "Росонери" заплатили за трансфер игрока примерно 5 миллионов евро, а "Верона" будет иметь 10% с последующей продажи.

Филиппо Терраччано сыграл 18 матчей и забил один гол в матчах Серии А в этом сезоне.

