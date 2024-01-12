Челси и ПСЖ интересуются лидером атак Наполи

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заинтересовал "Челси" и "ПСЖ".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Радио "Kiss Kiss Napoli" заявили, что близкое будущее Осимхена вполне может быть не связано с "Наполи", несмотря на то, что он подписал новое соглашение.

"Челси" и "Пари Сен-Жермен" заинтересовались нападающим и есть большая вероятность, что один из этих двух клубов подпишет его летом или чуть позже. Это не первый случай, когда "синих" связывают с Виктором Осимхеном.

25-летний футболист в Серии А сыграл 13 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста в этом сезоне.



Читайте такжеНаполи близок к подписанию хавбека Борнмута