Ювентус готов отпустить своего форварда в любой клуб

"Ювентус" готов отпустить нападающего Мойзе Кина в январе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Итальянцы отпустят 23-летнего игрока в любой клуб, если тот предложит соответствующую сумму.

На этой неделе Кин пересмотрит все предложения по будущему трансферу, отдавая предпочтение зарубежным клубам.

В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.