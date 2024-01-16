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Ювентус готов отпустить своего форварда в любой клуб
Мойзе Кин, вероятно, покинет клуб этой зимой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" готов отпустить нападающего Мойзе Кина в январе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Итальянцы отпустят 23-летнего игрока в любой клуб, если тот предложит соответствующую сумму.
На этой неделе Кин пересмотрит все предложения по будущему трансферу, отдавая предпочтение зарубежным клубам.
В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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