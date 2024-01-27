Человек-остров. Луиджи Рива втащил Сардинию в Италию

Вчера на первом матче "Кальяри" после кончины Луиджи Ривы игроки разминались в футболках с его номером "11", играли в ретро-футболках чемпионского сезона 1969/70 с его номером вместо имени спонсора. Диктор зачитал стартовый состав из 12-ти имен, в том числе его. Показали видео о нем в сопровождении песни о нем. А на 11-ой минуте команды прекратили играть, и весь стадион устроил овацию.

Так провожали легенду клуба, ушедшую из жизни в 79-летнем возрасте. И не только клуба, а города, всего острова, всей футбольной Италии. "Сардиния реально стала частью Италии лишь в 1970-ом году", - заявил тогда легендарный журналист Джанни Брера. То есть, после того Скудетто. То есть благодаря футболу. А Рива к тому времени уже был неотъемлемой частью Сардинии. Такой и остался.

Чужой стал своим

Лионель Месси, Неймар, Харри Кейн, Мирослав Клозе, Оливье Жиру, Давид Вилья, Робин ван Перси, Криштиану Роналду. Этих игроков объединяют три вещи - все атакеры, все лучшие бомбардиры в истории своих топовых сборных, все провели всю карьеру за сборные в 21-ом веке. В Италии лучшим бомбардиром сборной в истории до сих пор остается Рива, хотя последний матч за нее отыграл в 1974-ом году.

После него за "адзурри" играли Паоло Росси, Роберто Баджо, Джанлука Виалли, Роберто Манчини, Алессандро Дель Пьеро, Филиппо Индзаги, Кристиан Виери, Франческо Тотти, Лука Тони. Но никто не забил более 27-ми мячей. Рива забил 35, причем всего в 42-ух матчах. В том числе в финале победного чемпионата Европы-1968 и легендарном полуфинале Чемпионата Мира-1970 - том самом 4:3 против Германии.

В единственном чемпионском сезоне "Кальяри" в истории он забил 21 мяч из 42-ух командных и стал лучшим бомбардиром лиги. "Капоканноньере" в целом он ставал трижды. А если бы не три тяжелые травмы, в том числе сложные переломы обеих ног? А если бы не играл всю карьеру за обычно скромный "Кальяри", а в итоге поддался бы на уговоры "Ювентуса", "Милана", "Интера"?

Отправить в "Ювентус" за сумасшедшую сумму его не раз хотел сам президент "Кальяри". Даже исключил из состава на некоторое время, когда тот в очередной раз отказался. В 1973-ем туринцы предлагали за него больше, чем заплатила "Барселона" "Аяксу" за Йохана Кройфа. Но Джиджи отказывался. "Я не мог оставить моих людей. Я просто хотел приносить Скудетто моей земле".

И это тем мощнее, что земля изначально была не его. Он-то как раз из Ломбардии, земли "Милана" и "Интера", болел за последний. После неудачи на пробах там хотел в "Болонью". Но та предложила "Леньяно" из Серии С слишком мало. В Кальяри он летел без желания и во время приземления сказал своей сестре: "Я хотел в "Болонью", а попал в Африку".

Так тогда и относились к Сардинии. То была земля "тюрем, рыбаков, пастухов и бандитов". Заброшенная на сотни лет. Главная база итальянских войск, главный полигон войск НАТО в Европе. И то малое, что там было, было разрушено в нещадных бомбардировках Второй Мировой. Сарды чувствовали себя чужими в Италии, и Италия отвечала им взаимностью. Этот остров просто никого не интересовал.

"Я чувствовал, будто меня отправляют в ссылку, в изгнание, в Африку. Я хотел проявить себя побыстрее и убраться назад на континент".

Но в итоге он остался. Остался там жить до самой смерти. И стал символом всего острова. Почти каждый день он приходил обедать в тот же ресторан, и, когда его видели, местные жители чувствовали себя гораздо спокойнее, чувствовали, что все в порядке, что они защищены. Их Супермен, их Ангел-Хранитель на месте, значит, все будет хорошо.

"Мой отец никогда не интересовался футболом, пока не увидел Риву. После этого он стал футбольным маньяком, таскал меня на стадион и даже стал президентом местной команды. Я стал футболистом благодаря Риве, " - говорит уроженец острова Джанфранко Дзола. "Для меня он был будто Богом в центре Вселенной. Человеком, представлявшим весь остров. Он не родился на Сардинии, но выбрал эту землю".

"Он был как эта земля - натуральным, прямым и честным, никогда не боялся говорить".

В принципе, он стал символом всего юга Италии. "Меня очень любили в Неаполе, потому что я всегда больно бил ненавистных грандов с Севера. Забивать "Ювентусу", "Милану" и "Интеру" было моим наибольшим удовольствием. В том числе и из-за этого я хотел оставаться в "Кальяри". Скудетто там стоит десяти с грандами".

"Он стал Прометеем, укравшим огонь славы у богов Севера и принесший его на остров, где до него даже мысли о возможности победы были кощунством", - писал Алессандро Пасторе, журналист Gazzetta Dello Sport.

Раскат Грома

Скудетто скромный клуб, впервые вышедший в Серию А в 1963-ем году, как раз в первом сезоне Ривы, мог взять ещё в сезоне 1968/69. Но тогда немного уступил "Фиорентине". А через год все-таки взял. И Джиджи был безоговорочным лидером. Он стал вторым в гонке за Золотым Мячом в 1969-ом году, третьим - в 1970-ом и был очень зол, что не выиграл. Считал, что именно из-за того, что из "Кальяри".

Тогда он был неудержим. Его называли "Раскатом Грома". За пушечный удар левой ногой, от которого по легенде сбегали вратари с тренировок, который ломал руки. Эту ногу он тренировал регулярно после каждой командной тренировки. При этом правой пользовался разве что как костылем. Или, как говорил его тренер в "Кальяри" Манлио Скопиньо, мог на ней разве что держаться на подножке трамвая.

Ему хватало одной ноги. И ударов головой. А также бешеной скорости. У защитников не было никаких шансов догнать длинного худого парня с длиннющими ногами. Благодаря этому Себастьяно Вернацца из Gazzetta Dello Sport сравнивает его не с центрфорвардами, а с Килианом Мбаппе. Тем более, что Джиджи начинал карьеру вингером. "Он бы и сейчас обходил всех как Мбаппе".

Пьерино Прати, обладатель Кубка Чемпионов-1969, главный форвард "Милана" тех лет, наколотивший за "россонери" более сотни мячей, говорил: "Я почти не играл в сборной лишь из-за него. Его было невозможно сдвинуть. Он был Белым Пеле".

Легенда легенд

Джиджи проводил бурную молодость. Сигареты, выпивка, женщины, дорогие авто. "Не спрашивайте меня о количестве". Но не был замешан в скандалах. Он также страдал от депрессии. Неудивительно, ведь потерял отца из-за аварии на заводе в восемь лет, а мать из-за болезни - в 16. Он был вынужден находиться в церковном интернате (мать не могла растить его), где чувствовал себя как в тюрьме.

В принципе, в Кальяри он остался, поскольку тишина и спокойствие города позволяли ему свободно вздохнуть. А в клубе даже переносили тренировки на вечер, поскольку ночью он не мог спать и вынужден был досыпать утром.

"Я приехал в Кальяри агрессивным, злым на жизнь. А здесь нашел спокойствие. Я по менталитету сардинец - мало разговариваю, часто сердит, не люблю шум, внимание. Потому я чувствовал себя здесь дома с самого начала. Сардиния сделала меня мужчиной, стала моим домом. Остров и футбол помогли мне проводить ночи без кошмаров. Потому можно сказать, что дали мне все в жизни".

"Я горд, что меня уважают как человека. Потому что карьера игрока коротка и эфемерна, а жизнь после нее гораздо важнее. Я рад, что прошёл экзамен на человека и всегда объяснял своим детям, насколько это важно. У меня было очень тяжелое детство, и мне больше всего жаль, что родители не увидели моего успеха".

Депрессия преследовала его всю жизнь. Особенно - сразу после окончания карьеры игрока. "Я научился жить с ней, научился жить с проблемами в голове. Но это несомненно тяжелейший соперник, которого я встречал в своей жизни".

При этом он открыл свою футбольную школу, был президентом "Кальяри" и с 1990-го по 2013-ый годы работал в сборной Италии. В том числе на победном Чемпионате Мира-2006. Причем когда в открытый чемпионский автобус, двигавшийся по улицам Рима, полезли чиновники и журналисты, до турнира поливавшие грязью сборную, он попросил водителя остановиться, забрал свой чемодан и просто ушёл.

"Он был неудержим как игрок, феномен. Обладал смелостью льва. Ни один итальянец с тех пор не достиг его уровня", - говорит Арриго Сакки. "И настоящим человеком. Скромным, вежливым. Он никогда не вмешивался в техническую часть работы в сборной. Но его присутствие всегда было очень важным. Он всегда казался сердитым, но на самом деле был ироничным. Работать с ним было привилегией".

"Его авторитет чувствовался даже без того, чтобы он разговаривал. На Чемпионате Мира-2006 он вместе с Марчелло Липпи был решающей фигурой. Такие два кардинала приносили нам много уверенности в себе и комфорта, " - говорит Джанлуиджи Буффон. "Джиджи жил как хотел, был свободен, благодаря Сардинии".

"Он посвятил свою жизнь региону, " - соглашался Фабио Капелло. "Он был очень прямым, простым и честным человеком, таких сегодня мало. Он мало говорил, но каждое его слово чувствовалось".

"Он был легендой легенд, " - заявил Фабио Каннаваро.

"Кальяри" провожал его словами: "Теперь мы все стали более одинокими, с вырванными корнями. Часть нас самих ушла. Будто мы проснулись от долгого, интенсивного, сладкого сна, от которого никогда не хотели просыпаться".

Фото - Storiedicalcio.altervista.org