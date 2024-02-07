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Интер вскоре продлит контракт с одним из лучших бомбардиров Серии А

Италия
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Директор Интера уверен, что Мартинес останется в клубе

Интер вскоре продлит контракт с одним из лучших бомбардиров Серии А

Фото: twitter.com/Inter

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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уверен, что клуб сможет продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.

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"Я уверен, что мы достигнем договоренности, поскольку мы оба хотим продолжать работать вместе. Нужно лишь набраться терпения".

Лаутаро Мартинес в этом сезоне Серии А забил 19 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.

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Интер (Милан) Пьеро Аузилио Лаутаро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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