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Интер вскоре продлит контракт с одним из лучших бомбардиров Серии А
Директор Интера уверен, что Мартинес останется в клубе
Фото: twitter.com/Inter
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уверен, что клуб сможет продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
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"Я уверен, что мы достигнем договоренности, поскольку мы оба хотим продолжать работать вместе. Нужно лишь набраться терпения".
Лаутаро Мартинес в этом сезоне Серии А забил 19 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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