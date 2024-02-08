  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лаутаро Мартинес хочет получать больше, чем ему предлагает Интер - Источник
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лаутаро Мартинес хочет получать больше, чем ему предлагает Интер - Источник

Италия

Клуб и нападающий расходятся в оценке потенциальной суммы по новому контракту

Лаутаро Мартинес хочет получать больше, чем ему предлагает Интер - Источник

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" и нападающий команды Лаутаро Мартинес расходятся в оценке потенциальной суммы жалования по новому контракту, сообщает Football Italia.

По информации источника, аргентинский форвард хочет получать в "Интере" 10 млн евро за сезон, тогда как боссы "нерадзурри" готовы платить ему лишь 8 млн. Отмечается, что несмотря на это, стороны уверены в скором продлении трудового соглашения. Переговоры представителей миланского клуба и агентов футболиста будут продолжаться в ближайшие недели.

Напомним, Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел 28 матчей за "нерадзурри" во всех официальных турнирах, отметившись 21 голом и 5 результативными передачами. Нынешнее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 110 млн евро.

Читайте также Спортивный директор Интера подтвердил начало переговоров с Тареми и Зелинским
По теме
yellow-arrow
Президент бывшего клуба Супряги подал в отставку
yellow-arrow
Милан показал резервный комплект формы на сезон
yellow-arrow
Президент Наполи рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба
Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости