Лаутаро Мартинес хочет получать больше, чем ему предлагает Интер - Источник

"Интер" и нападающий команды Лаутаро Мартинес расходятся в оценке потенциальной суммы жалования по новому контракту, сообщает Football Italia.

По информации источника, аргентинский форвард хочет получать в "Интере" 10 млн евро за сезон, тогда как боссы "нерадзурри" готовы платить ему лишь 8 млн. Отмечается, что несмотря на это, стороны уверены в скором продлении трудового соглашения. Переговоры представителей миланского клуба и агентов футболиста будут продолжаться в ближайшие недели.

Напомним, Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел 28 матчей за "нерадзурри" во всех официальных турнирах, отметившись 21 голом и 5 результативными передачами. Нынешнее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 110 млн евро.