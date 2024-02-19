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Три клуба Серии А заинтересовались хавбеком Астон Виллы

Италия
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Ювентус, Милан и Фиорентина заинтересовались 24-летним итальянцем

Три клуба Серии А заинтересовались хавбеком Астон Виллы

Фото: https://twitter.com/AVFCOfficial

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Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в частности: "Ювентус", "Милан" и "Фиорентина".

Три клуба Серии А в конце этого сезона будут соревноваться за подписание полузащитника "Галатасарая", выступающего на правах аренды за "Астон Виллу", Николо Дзаньоло.

В текущем сезоне 24-летний итальянец сыграл в АПЛ 16 матчей, в которых забил один гол.

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Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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