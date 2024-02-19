Италия
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Три клуба Серии А заинтересовались хавбеком Астон Виллы
Ювентус, Милан и Фиорентина заинтересовались 24-летним итальянцем
Фото: https://twitter.com/AVFCOfficial
Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в частности: "Ювентус", "Милан" и "Фиорентина".
Три клуба Серии А в конце этого сезона будут соревноваться за подписание полузащитника "Галатасарая", выступающего на правах аренды за "Астон Виллу", Николо Дзаньоло.
В текущем сезоне 24-летний итальянец сыграл в АПЛ 16 матчей, в которых забил один гол.
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