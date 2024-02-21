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Полузащитник Интера перенес операцию

Италия

Игрок вернется к игре через несколько недель

Полузащитник Интера перенес операцию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Интера" Стефано Сенси сегодня, 21 февраля, перенес операцию на голеностопном суставе.

Игроку удалили металлическую пластину, которую установили в сустав во время предыдущей операции в ноябре 2022 года.

Ожидается, что Сенси вернется в период с 10 по 17 марта и, вероятно, сыграет во втором матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико", который состоится 13 марта.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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