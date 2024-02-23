Известно, сколько Милан сможет потратить на нового форварда летом

Неопределенное будущее Оливье Жиру заставляет "Милан" задуматься о покупке нового форварда.

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Журналист Sky Sport Ди Стефано сообщает, что "россонери" летом будут иметь около 40 миллионов евро для покупки нового игрока.

"Им нужно инвестировать в такого нападающего, как Зиркзе, игрока, которого "Милан" может попытаться купить за такую сумму. Я думаю, что это возможно", - цитирует Ди Стефано Football-Italia.

Сейчас "россонери" занимают третье место в турнирной таблице Серии А и имеют 52 балла. Они отстают от лидера ("Интера") на 11 очков.