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Известно, сколько Милан сможет потратить на нового форварда летом
Россонери имеют 40 миллионов евро на трансфер
Неопределенное будущее Оливье Жиру заставляет "Милан" задуматься о покупке нового форварда.
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Журналист Sky Sport Ди Стефано сообщает, что "россонери" летом будут иметь около 40 миллионов евро для покупки нового игрока.
"Им нужно инвестировать в такого нападающего, как Зиркзе, игрока, которого "Милан" может попытаться купить за такую сумму. Я думаю, что это возможно", - цитирует Ди Стефано Football-Italia.
Сейчас "россонери" занимают третье место в турнирной таблице Серии А и имеют 52 балла. Они отстают от лидера ("Интера") на 11 очков.
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