Лучший бомбардир Интера стал пятым игроком, которому удалось забить более 20 голов в трех сезонах Серии А

Лаутаро Мартинес, нападающий "Интера", стал пятым игроком за последние 65 лет, которому удалось забить более 20 голов в трех сезонах подряд Серии А.

В матче против "Лечче" (0:4) игрок не только забил 101 мяч в ворота соперника в высшем дивизионе Италии, но и сравнялся с такими легендами, как Габриэль Батистута, Антонио Ди Натале, Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду. Только этим игрокам удалось реализовать более 20 голов в трех сезонах подряд.

Мартинес забил 22 мяча в 23 матчах в Серии А в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром турнира.