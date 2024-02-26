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Лучший бомбардир Интера стал пятым игроком, которому удалось забить более 20 голов в трех сезонах Серии А
Лаутаро Мартинес сравнялся с пятью легендарными игроками
Фото: twitter.com/Inter
Лаутаро Мартинес, нападающий "Интера", стал пятым игроком за последние 65 лет, которому удалось забить более 20 голов в трех сезонах подряд Серии А.
В матче против "Лечче" (0:4) игрок не только забил 101 мяч в ворота соперника в высшем дивизионе Италии, но и сравнялся с такими легендами, как Габриэль Батистута, Антонио Ди Натале, Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду. Только этим игрокам удалось реализовать более 20 голов в трех сезонах подряд.
Мартинес забил 22 мяча в 23 матчах в Серии А в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром турнира.
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